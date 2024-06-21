Зеленський обговорив з Дудою підсумки Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Подякував йому за активну підтримку Саміту миру. Обговорили його результати й домовилися продовжити роботу з іншими країнами над приєднанням до підсумкового комюніке", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Сторони також відзначили плідну роботу команд щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7 та обговорили регіональні безпекові виклики.