Події

19:25 21.06.2024

Зеленський обговорив з Дудою підсумки Саміту миру

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Зеленський обговорив з Дудою підсумки Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Подякував йому за активну підтримку Саміту миру. Обговорили його результати й домовилися продовжити роботу з іншими країнами над приєднанням до підсумкового комюніке", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Сторони також відзначили плідну роботу команд щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7 та обговорили регіональні безпекові виклики.

Теги: #телефонна_розмова #зеленський #дуда

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