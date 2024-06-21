ООН має всі шанси зберегти потужну й активну роль у реалізації пунктів Формули миру - Жовква

ООН має всі шанси зберегти настільки ж потужну й активну роль у реалізації пунктів Формули миру, як це було під час залучення ООН до роботи "зернового коридору", заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Ми завжди бачили і бачимо роль ООН у процесі реалізації пунктів Формули миру. У нас є позитивні приклади того, як ООН залучається до конкретних питань. Згадайте, як формувався зерновий коридор. Тоді роль Генсека ООН була поряд із Туреччиною доволі активною. Вони вели прямі переговори з країною-агресором, ми не ввели. Але певний час, поки Росія не вийшла з угоди, ми мали стабільний функціональний зерновий коридор", - заявив Жовква.

За його словами, "ООН має всі шанси зберегти настільки ж потужну й активну роль у реалізації пунктів Формули миру".

"На Саміті миру була заступниця Генсека організації. У середу, до речі, Формулу миру було винесено на обговорення під час засідання Радбезу ООН. Відбулися доволі плідні дебати. У Радбезі є країни, які абсолютно відверто підтримують Україну, але є й інші країни. Але всі позитивно говорили про Саміт миру. Крім однієї, зрозуміло, країни, яка говорила своєю традиційною мовою: "сходняк", "междусобойчик", "вихлоп нульовий". Це навіть не хочеться коментувати. А решта - 14 членів Радбезу ООН – говорили абсолютно правильні речі про те, що цей вдалий захід відбувся", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про перспективи Росії перешкодити активному залученню ООН до процесу реалізації пунктів Формули миру, Жовква зазначив, що "є Радбез ООН, де - так, Росія має право вето. Але є Генеральна Асамблея ООН, де у Росії права вето немає. Тому побачимо".

Як повідомлялося, Мексика на полях проведення інавгураційного Саміту миру у Швейцарії запропонувала перенести переговори щодо реалізації пунктів Формули миру Зеленського під егіду ООН.