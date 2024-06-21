Кабмін рекомендує НБУ розширити термін повернення валютної виручки на 1 міс. для низки агропродуктів і на 3 міс. для ОПК і машинобудування

Уряд рекомендував Національному банку України (НБУ) збільшити до 120 днів граничний термін повернення валютної виручки за експорт деяких товарів агровиробництва, зокрема пшениці, жита, раніше зменшений зі 180 до 90 днів, ідеться в повідомленні Міністерства економіки в п'ятницю.

Згідно з ним, Кабмін також вважає за необхідне збільшити термін розрахунків за експортно-імпортними операціями у сфері машинобудування, оборонної промисловості та операціями з великим плечем доставки зі 180 до 270 днів.

Перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що постачання зброї для армії та розвиток ОПК - пріоритет для України, а держава має забезпечити виробникам усі умови для цього.

Вищезазначені зміни внесено до розпорядження Кабміну від 13 лютого 2019 року №76 "Про затвердження переліку товарів та (або) галузей економіки, для яких Національний банк має право встановлювати винятки та (або) особливості запровадження заходу захисту, передбаченого абзацом першим частини першої ст.13 ЗУ "Про валюту і валютні операції".

Як повідомлялося, Нацбанк, незважаючи на численні запити, залишався противником ініціативи щодо збільшення строків повернення експортної валютної виручки в різних галузях, пропонуючи, навпаки, розширити перелік товарів зі скороченим строком її повернення.

Голова Нацбанку Андрій Пишний наводив дані, що після скорочення строку повернення експортної виручки в листопаді 2023 року для аграрної продукції зі 180 до 90 днів сальдо надходжень за операціями з нерезидентами за перший квартал 2024 року було додатним і в середньому становило $134 млн на місяць, тоді як у другому півріччі 2023 року воно було від'ємним - у середньому $1,3 млрд на місяць.

Водночас 5 квітня голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками наради з Нацбанком, Мінекономіки, а також з Міністерством аграрної політики та продовольства надіслав до Кабміну лист з проханням розглянути можливість відновлення 180-денного терміну повернення валютної виручки для аграріїв, який було раніше скорочено вдвічі.