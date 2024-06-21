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15:09 21.06.2024

Застосовано запобіжний захід до ще одного підозрюваного в заволодінні понад 16 млн грн держустанови - САП

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Застосовано запобіжний захід до ще одного підозрюваного в заволодінні понад 16 млн грн держустанови - САП

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) застосував запобіжний захід до особи, яка разом з колишнім керівником державної установи "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" МВС України та директором приватної компанії підозрюється у заволодінні понад 16 млн грн, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура в телеграм-каналі.

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 65 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків", - ідеться в телеграм-каналі у п'ятницю.

Зазначається також, що до директора підприємства ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 3 млн грн.

Як повідомляло Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), було повідомлено про підозру трьом учасникам схеми заволодіння 16 млн грн на закупівлях для Міністерства внутрішніх справ (МВС), директорку приватного підприємства затримали з альтернативою застави в 3 млн грн.

Серед підозрюваних - екскерівник держустанови МВС, власник приватного підприємства та директорка приватного підприємства.

"У 2020 році керівник державної установи Міністерства внутрішніх справ у змові з власником і директоркою приватного підприємства забезпечив укладення договору на постачання комп'ютерного обладнання на суму понад 26 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що це обладнання підприємство надалі закупило через фірми-прокладки у виробника за ринковими цінами та поставило замовнику за ціною, штучно збільшеною майже втричі. Внаслідок реалізації схеми державі заподіяно 16,6 млн грн збитків.

Як уточнили в пресслужбі Спеціальної антикорупційної прокуратури, про підозру було повідомлено 15 червня колишньому керівнику Державної установи "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" МВС України та ще двом особам. На сайті НАБУ зазначено, що директорку підприємства затримано. Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 3 млн грн застави.

Теги: #сап #набу

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