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20:08 20.06.2024

СБУ та Нацполіція затримали депутата Ужгородської міськради, який вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації

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СБУ та Нацполіція затримали депутата Ужгородської міськради, який вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації

Служба безпеки та Національна поліція викрили на корупції депутата Ужгородської міськради, який входить до керівного складу місцевого департаменту соціальної політики, повідомляє пресслужба СБУ.
Як повідомляється у телеграм-каналі СБУ в четвер, за даними слідства, посадовець вимагав гроші з військовозобов'язаних, які претендують на відстрочку від призову за сімейними обставинами.
За різні суми хабарів чиновник гарантував їм "пришвидшену" процедуру отримання довідок, що підтверджують факт догляду за особами з інвалідністю. Правоохоронці затримали депутата на гарячому під час отримання ним неправомірної вигоди.
"Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)", - зазначено в повідомленні.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #депутат #хабар #мобілізація #ужгород

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