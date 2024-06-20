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19:52 20.06.2024

Глава МВС: Продовжуємо консультації з колегами з ЄС щодо можливості повернення українців, які нелегально перетнули кордон

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Український кордон із країнами ЄС технічно не обладнаний, є складнощі з його перекриттям прикордонниками та поліцією, проте консультації з колегами з ЄС про можливість повернення українців, які нелегально перетнули кордон, тривають, заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Ми проводимо консультації з нашими колегами з Європейського Союзу. Звісно, кожна країна ЄС діє за законами та правилами Єврокомісії. Ці переговори триватимуть - щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон", - сказав міністр в інтерв'ю "Радіо Свобода", розміщеному в четвер на ютуб-каналі.
Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи правильно, що позиція ЄС зараз здебільшого зводиться до невидачі українців, які нелегально перетнули кордон із ЄС, Клименко сказав: "Так".
За словами глави МВС, тих, хто має намір нелегально перетнути кордон, затримують не лише в пунктах пропуску, а й на блокпостах, на пунктах за 5-10 км від кордону.
"Ми говоримо про десятки щодня.... Ми говоримо і про тих людей, які на пунктах пропуску намагаються пройти за підробленими документами. Це десь 15% наших громадян", - пояснив глава МВС України.
"Враховуючи те, що кордон із Румунією, Словаччиною, Польщею, Молдовою та Угорщиною з нашого боку мінімально захищений, технічно не обладнаний, є труднощі застосування великих сил прикордонників і поліції, щоб закрити кордон із ЄС для наших громадян, які хочуть нелегально пройти через кордон", - сказав він.

Теги: #кордон #клименко #українці

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