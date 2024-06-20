Події

18:38 20.06.2024

Стефанішина: Сподіваємося, що в рішеннях союзників на Саміті НАТО буде закріплено незворотність євроатлантичного курсу України

1 хв читати
Стефанішина: Сподіваємося, що в рішеннях союзників на Саміті НАТО буде закріплено незворотність євроатлантичного курсу України

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сподівається, що в рішеннях союзників на майбутньому Саміті НАТО у Вашингтоні (США) буде закріплено незворотність євроатлантичного курсу України.

"Наші очікування у контексті євроатлантичної інтеграції залишаються незмінними: членство. І формулювання мають значення, хоча, звісно, як країна, що бореться за своє виживання третій рік поспіль, ми пріоритизуємо конкретні дії. Саме тому до Саміту НАТО у Вашингтоні разом із союзниками готуємо пакет рішень, які посилять обороноздатність України", - сказала Стефанішина в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання щодо нібито прагнення окремих союзників послабити формулювання майбутнього членства України в рішенні Саміту НАТО у Вашингтоні.

Говорячи про формулювання, вона висловила вдячність тим союзникам, які усвідомлюють небезпеку будь-яких "словесних двозначностей щодо інтеграції України".

"Стабільна безпрецедентна підтримка громадян України членства в НАТО цементує незворотність євроатлантичного курсу. Україна не буде "сірою зоною", це питання нашого виживання. Сподіваємося, що у рішеннях союзників на саміті буде закріплено цю позицію", - підсумувала віцепрем'єрка.

Раніше видання The Telegraph опублікувало статтю, в якій ідеться про те, що нібито США і Німеччина хочуть послабити формулювання про "незворотне" майбутнє членство України в рішенні Саміту НАТО у Вашингтоні.

Теги: #нато #україна #стефанішина #саміт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:41 20.06.2024
Офіційні курси Національного банку України на 21 червня

Офіційні курси Національного банку України на 21 червня

15:20 20.06.2024
Оновлений "транспортний безвіз" з ЄС передбачає низку взаємних зобов'язань щодо ліцензій на перевезення та маркування вантажівок – Шмигаль

Оновлений "транспортний безвіз" з ЄС передбачає низку взаємних зобов'язань щодо ліцензій на перевезення та маркування вантажівок – Шмигаль

05:16 20.06.2024
Повітряна тривога у Києві вночі була пов'язана з загрозою ударних БПЛА, всі цілі збиті на підступах до столиці

Повітряна тривога у Києві вночі була пов'язана з загрозою ударних БПЛА, всі цілі збиті на підступах до столиці

04:58 20.06.2024
На Вінниччині є потрапляння в об'єкт критичної інфраструктури – ОВА

На Вінниччині є потрапляння в об'єкт критичної інфраструктури – ОВА

03:47 20.06.2024
У Сумській області за минулий день унаслідок обстрілів зафіксовано 96 вибухів

У Сумській області за минулий день унаслідок обстрілів зафіксовано 96 вибухів

02:13 20.06.2024
РФ атакує кількома групами "Шахедів", у низці областей оголошено ракетну небезпеку

РФ атакує кількома групами "Шахедів", у низці областей оголошено ракетну небезпеку

00:11 20.06.2024
Графіки погодинних відключень е/е в четвер діятимуть із 06:00 до 24:00, а не всю добу - "Укренерго"

Графіки погодинних відключень е/е в четвер діятимуть із 06:00 до 24:00, а не всю добу - "Укренерго"

23:41 19.06.2024
Вибори у США не змінять підтримку України американським народом - експосол Тейлор

Вибори у США не змінять підтримку України американським народом - експосол Тейлор

23:32 19.06.2024
Війська РФ нанесли по території України три ракетні та 38 авіаудари із застосуванням 55 УАБів – Генштаб

Війська РФ нанесли по території України три ракетні та 38 авіаудари із застосуванням 55 УАБів – Генштаб

23:30 19.06.2024
Від початку доби відбулося понад 120 боїв, на покровському напрямку тривають 12 бойових зіткнень - Генштаб

Від початку доби відбулося понад 120 боїв, на покровському напрямку тривають 12 бойових зіткнень - Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Життя України має зберегтися, і це стосується енергетичного забезпечення

Від початку доби загальна кількість ворожих атак на фронті стягнула 96 - Генштаб ЗСУ

Зеленський за підсумками Ставки: Доручили уряду розробити умови, що спрощують встановлення сонячних панелей і акумуляторів

Світло у п'ятницю погодинно відключатимуть протягом усієї доби – "ДТЕК"

На фронті відбулося вже 85 бойових зіткнень, 28 із них на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Генсек НАТО вітає рішення Румунії надати Україні Patriot

Зеленський: Життя України має зберегтися, і це стосується енергетичного забезпечення

Понад тисяча сімей отримала грошову допомогу від Українського Червоного Хреста на реабілітацію

Від початку доби загальна кількість ворожих атак на фронті стягнула 96 - Генштаб ЗСУ

До ексголови ДМС, підозрюваного в заволодінні 88 млн грн, застосували запобіжний захід у вигляді 3 млн грн застави - САП

Зеленський за підсумками Ставки: Доручили уряду розробити умови, що спрощують встановлення сонячних панелей і акумуляторів

У п'ятницю протягом 16 годин світло відключатимуть одночасно великій кількості споживачів - "Укренерго"

Rheinmetall отримав найбільше в історії компанії замовлення на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, зокрема для України

Міноборони України кодифікувало близько 40 зразків артилерійського озброєння

Світло у п'ятницю погодинно відключатимуть протягом усієї доби – "ДТЕК"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА