Правоохоронці затримали жінку, яка осквернила могили захисників у Києві

Правоохоронці затримали жінку, підозрювану в оскверненні могил захисників України в Києві, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Затримано 60-річну жінку, яку розшукують за наругу над могилами захисників України. З нею працюють правоохоронці", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, 20 червня вранці на території Аскольдової могили в Києві жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України - Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка. На могилах зірвано й поламано пам'ятні таблички, розбито лампадки та понівечено державний прапор України.