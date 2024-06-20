Події

16:14 20.06.2024

Правоохоронці затримали жінку, яка осквернила могили захисників у Києві

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Правоохоронці затримали жінку, підозрювану в оскверненні могил захисників України в Києві, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Затримано 60-річну жінку, яку розшукують за наругу над могилами захисників України. З нею працюють правоохоронці", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, 20 червня вранці на території Аскольдової могили в Києві жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України - Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка. На могилах зірвано й поламано пам'ятні таблички, розбито лампадки та понівечено державний прапор України.

Теги: #вандалізм

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