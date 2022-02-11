Події

20:23 11.02.2022

Невідомі облили фарбою пам'ятний знак воїнам УПА в Харкові – поліція

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Невідомі облили фарбою пам'ятний знак воїнам УПА в Харкові – поліція

Харківська поліція розшукує невідомих, які облили червоною фарбою пам'ятний знак воїнам УПА у Молодіжному парку.

"Повідомлення про подію надійшло 11 лютого об 11:06 до Харківського районного управління поліції №1 від 45-річного чоловіка. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група поліції", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Інформація про те, що сталося, зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Харківського райуправління поліції №1. Перевірка триває.

Пам'ятний знак УПА в Харкові було встановлено у Молодіжному парку Харківською облорганізацією Народного Руху України у 1992 році з дозволу Харківської міськради. Спроби знести його або зруйнувати ухвалювалися неодноразово, незважаючи на те, що пам'ятник розташований за 100 метрів від Київського райвідділу поліції.

20 грудня 2006 р. пам'ятний знак було знесено членами Євразійського союзу молоді, але незабаром його відновили.

Згодом представники лівих політичних партій неодноразово вимагали від міської влади знести пам'ятний знак УПА.

26 квітня 2013 р. невідомі викрали частину пам'ятника - масивний гранітний камінь. Міліція внесла цей факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

6 лютого 2014 року пам'ятний хрест було викрадено невідомими. Але невдовзі його знову відновили.

У грудні 2014 року пам'ятний знак було підірвано невідомими. Голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Балута пообіцяв, що винних у вибуху буде покарано, а сам пам'ятний знак - відновлено.

У ніч на 14 жовтня 2017 року, 14 березня та 6 серпня 2018 року, 24 червня та 28 липня 2019 року невідомі облили пам'ятний знак УПА червоною фарбою, а 8 квітня 2019 року – його закидали будівельним сміттям та харчовими відходами.

25 грудня 2021 року відбулася церемонія відкриття оновленого пам'ятного знаку загиблим воїнам УПА.

Теги: #упа #харків #вандалізм
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