Події

13:47 20.06.2024

Канада виділила CAD15 млн для добудови другої черги музею Голодомору

1 хв читати

Канада виділила CAD15 млн ($10,94 млн) для добудови II черги Національного музею Голодомору-геноциду, повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Хочу підтвердити, що кошти – 15 мільйонів канадських доларів виділені. Вони готові для цього проєкту, цієї ініціативи щодо продовження будівництва другої черги музею Голодомору. І ми зараз робимо всі наші внутрішні процедури, щоб все відбулося", - сказав голова відділу міжнародного розвитку посольства Канади в Україні Стівен Вівер за результатами зустрічі з в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростиславом Карандєєвим.

У свою чергу український урядовець подякував Канаді за допомогу та наголосив на тому, що діяльність Національного музею Голодомору-геноциду має надихати українців і міжнародну спільноту на утвердження свободи та гідності, запобігання геноциду та першочерговості прав людини.

Теги: #голодомор #кошти #канада #музей

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:53 19.06.2024
Захід підтримуватиме українську економіку під час війни, ізолюватиме РФ та її союзників - посол Канади в Україні

Захід підтримуватиме українську економіку під час війни, ізолюватиме РФ та її союзників - посол Канади в Україні

19:45 16.06.2024
Трюдо на Саміті миру оголосив про пакет заходів на суму $38,1 млн на підтримку України

Трюдо на Саміті миру оголосив про пакет заходів на суму $38,1 млн на підтримку України

20:15 13.06.2024
Канада ввела нові санкції проти російських фізичних і юридичних осіб

Канада ввела нові санкції проти російських фізичних і юридичних осіб

17:10 13.06.2024
ДБР викрило столичного прокурора на привласненні 4,2 млн грн, які були речовими доказами

ДБР викрило столичного прокурора на привласненні 4,2 млн грн, які були речовими доказами

12:17 13.06.2024
Канада відправить Україні 2300 ракет CRV7, бронемашини, набої та системи дистанційного керування

Канада відправить Україні 2300 ракет CRV7, бронемашини, набої та системи дистанційного керування

21:49 04.06.2024
Засновники індустріальних парків отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури - Шмигаль

Засновники індустріальних парків отримають безповоротні кошти на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури - Шмигаль

12:43 24.05.2024
На будівництво всіх запланованих Генштабом ліній фортифікацій кошти виділено повним обсягом - прем'єр

На будівництво всіх запланованих Генштабом ліній фортифікацій кошти виділено повним обсягом - прем'єр

11:43 22.05.2024
Рада створила ТСК щодо використання коштів держбюджету на фортифікації та БПЛА

Рада створила ТСК щодо використання коштів держбюджету на фортифікації та БПЛА

09:51 22.05.2024
АРМА: Процедуру продажу 112 картин Медведчука буде призупинено, їх передадуть до музею

АРМА: Процедуру продажу 112 картин Медведчука буде призупинено, їх передадуть до музею

12:39 20.05.2024
Голова УІНП сподівається, що київська влада або якийсь меценат усе-таки створять Музей монументальної пропаганди

Голова УІНП сподівається, що київська влада або якийсь меценат усе-таки створять Музей монументальної пропаганди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ - Гетманцев

У ДТП у Польщі за участю автобуса з громадянами України постраждали 14 людей - ЗМІ

СБУ за допомогою дронів завдала ударів по нафтобазах у Тамбовській області та республіці Адигея РФ

ЄС погодив на рівні постпредів 14-й пакет санкцій проти РФ

Семеро працівників енергооб'єктів дістали поранень унаслідок нічної атаки російських агресорів - Міненерго

ОСТАННЄ

У Польщі автобус із 47 громадянами України з'їхав у кювет, відомо про вісьмох постраждалих - МЗС

До України повернуто 10 українських дітей з окупованих районів Донецької, Херсонської та Запорізької областей - омбудсмен

14-й пакет санкцій для РФ буде офіційно ухвалено в понеділок на засіданні Ради ЄС

Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ - Гетманцев

Найближчими днями в Україні буде тепло, переважно без опадів, але місцями короткочасні дощі з грозами

У Києві жінка осквернила могили захисників України, розпочато розслідування

У ДТП у Польщі за участю автобуса з громадянами України постраждали 14 людей - ЗМІ

Обмеження енергоспоживання діятимуть по всій Україні до кінця доби - "Укренерго"

СБУ за допомогою дронів завдала ударів по нафтобазах у Тамбовській області та республіці Адигея РФ

ЄС погодив на рівні постпредів 14-й пакет санкцій проти РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА