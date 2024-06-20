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12:40 20.06.2024

Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ - Гетманцев

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Рада ухвалила закон про перезавантаження БЕБ - Гетманцев

Верховна Рада в четвер 239 голосами за необхідного мінімуму у 226 голосів ухвалила закон (№10439) про перезавантаження Бюро економічної безпеки, повідомив голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев.

"Текст погоджений з партнерами. З незалежним відбором нового голови БЕБ, переатестацією та кадровим відбором. За участю іноземних експертів та українського бізнесу. Можна було краще, але вже молодці", - прокоментував ухвалення перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

За його словами, згідно з документом, нового голову БЕБ обирає комісія із шести членів, де половина - міжнародні експерти з правом вирішального голосу. Переатестацію здійснює комісія, у якій по шість осіб від новообраного директора БЕБ і від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнес-середовища. Крім того, протягом трьох наступних років працюватиме створена за такою самою схемою кадрова комісія.

"Гарантована незалежність директора БЕБ на рівні НАБУ/САП/НАЗК. І ще багато важливих змін про незалежність інституції. Завжди можна більше і краще, але загалом дуже ок", - підсумував Железняк.

Він нагадав, що ухвалення закону про БЕБ є умовою програм міжнародного фінансування, зокрема МВФ, на загальну суму $3 млрд.

Як повідомлялося, ВР 11 квітня цього року в повторному першому читанні схвалила законопроєкт про вдосконалення роботи БЕБ у першому читанні. Ухвалення цього закону до кінця червня є структурним маяком програми співпраці України з МВФ.

Железняк зазначав, що згідно із зауваженнями бізнесу, МВФ і G7, проєкт закону до другого читання має передбачати подання прем'єру на затвердження одного, а не двох кандидатів на посаду директора БЕБ, а також містити докладно прописану переатестацію і процедуру відбору на цю посаду. Під час засідання лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що до другого читання зауваження МВФ, G7 і бізнесу буде враховано.

Теги: #беб #закон #перезавантаження

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