Від півночі на фронті відбулося вже 47 бойових зіткнень, 22 з них на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупанти в четвер активізувалися на торецькому напрямку й намагаються витіснити українських захисників з позицій поблизу Шумів і Нью-Йорка Донецької області, триває бій.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 10.00 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, на фронтах російсько-української війни від початку доби відбулося 47 бойових зіткнень, загарбники здійснили 523 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

"Особливо активним противник залишається на покровському напрямку. Уже від початку доби здійснив 12 спроб прорвати нашу оборону в районах Олександрополя, Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Тоненького. З них ще десять триває. Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів", - ідеться у зведенні.

На куп'янському напрямку тривають п'ять штурмових дій у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Тернів, ще три атаки біля Стельмахівки вже відбито. На північному напрямку триває бій у районі Роздолівки, ще чотири спроби загарбників просунутися вперед відбито. На краматорському напрямку від початку доби відбулося шість бойових зіткнень, три атаки біля Іванівського та Андріївки відбито, тривають бойові дії в районах Кліщіївки та Калинівки, окупанти успіху не мають.

На курахівському напрямку тривають сім атак загарбників у районах Георгіївки, Перемоги, Костянтинівки та Парасковіївки, ситуація під контролем Сил оборони. На времівському напрямку ворог намагається просунутися з району Водяного, українські підрозділи стримують ворога вогнем.

На решті напрямків активних наступальних дій окупанти не проводили.