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01:21 20.06.2024

Європейські народники підтримують кандидатуру Метсоли на посаду президента Європарламенту

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Європейські народники підтримують кандидатуру Метсоли на посаду президента Європарламенту

Група Європейської народної партії (ЄНП) висловилася на підтримку глави Європарламенту попереднього скликання Роберти Метсоли в ролі кандидата на пост президента новообраного Європарламенту.

"Група ЄНП підтримує Роберту Метсолу як кандидата на пост президента Європейського парламенту. Роберта Метсола повинна продовжувати керувати Європейським парламентом", - повідомляється на сторінці партії в соцмережі X у середу, 19 червня.

Європейська народна партія (ЄНП) стала головним переможцем на виборах до Європарламенту, що відбулися 6-9 червня. Група ЄНП у Європейському парламенті є найбільшою і найвпливовішою політичною силою.

Теги: #європарламент #єс #метсола_роберта

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