Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 95 - Генштаб ЗСУ

Станом на 19:00 середи кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту зросла до 95, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку дня ворог нарощує темпи наступальних і штурмових дій, шукає шляхи, щоб вклинитися в нашу оборону і спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Українські захисники дають гідну відсіч окупантам, знищують особовий склад і техніку", - ідеться у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці.

На харківському напрямку ворог здійснив чотири безуспішні атаки в районі Вовчанська і Липців. У другій половині дня окупанти завдали удару чотирма КАБами по цивільній інфраструктурі Харкова і його околиць.

На куп'янському напрямку ЗСУ від початку доби відбивали 10 ворожих штурмових дій біля Синьківки, Новоселівки та Стельмахівки. Наразі там тривають ще два бойові зіткнення. Противник завдав удару чотирма КАБами по Новоосиновому, двома бомбами - по Ківшарівці, однією - по селу Пристін.

На лиманському напрямку противник 10 разів атакував у районах Тернів, Макіївки та Греківки. Один бій ще триває. Ворожа авіація завдала удару двома КАБами по Григорівці. Попередньо втрати ворога на цьому напрямку становлять 88 окупантів, дві ББМ, 75 БпЛА і два автомобілі.

На сіверському напрямку окупанти здійснювали шість штурмів українських позицій біля Верхньокам'янського та Роздолівки. ЗСУ відбили дві ворожі атаки, ще чотири - тривають. Зазначається, що ситуація напружена.

На краматорському напрямку кількість ворожих атак зросла до 17. "Ворог шукає шляхи, щоб вклинитися в нашу оборону в районах Іванівського, Нового, Калинівки, Північного, Андріївки та Богданівки. Сили оборони дають гідну відсіч окупантам, 13 штурмових дій відбито, ще чотири тривають", - повідомляють у Генштабі.

За попередньою інформацією, втрати ворога на цьому напрямку становлять 128 окупантів, вісім ББМ і п'ять автомобілів.

На покровському напрямку ворог 36 разів атакував оборонні рубежі українських захисників, із них 30 штурмів були безуспішними, шість ворожих атак - тривають.

На курахівському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень, українські захисники відбили шість атак агресора, ще чотири тривають. По Костянтинівці ворог завдав авіаудару КАБом.