Зеленський заявив про підготовку рішень щодо надійнішого проходження майбутнього опалювального сезону

Президент України Володимир Зеленський за результатами наради з урядовцями та секретарем Ради національної безпеки і оборони заявив про підготовку низки рішень, які зроблять надійнішим для населення проходження опалювального сезону.

"Сьогодні провів нараду з урядовцями, з командою Офісу та секретарем РНБО щодо ситуації - наразі - з енергетикою. Готуємо рішення, які зроблять надійнішим проходження опалювального сезону і дадуть людям більше можливостей пройти і цей надзвичайно складний період з точки зору енергетики, дефіцитів і відключень", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

Президент також повідомив, що доручив учасникам наради надати йому всі деталі того, що держава може зробити, і деталі того, на які конкретні напрями з енергетики треба й надалі мобілізувати партнерів.