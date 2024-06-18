Події

18:39 18.06.2024

Кабмін перенаправив 238,3 млн грн на будівництво фортифікацій на Харківщині

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Кабінет Міністрів України переспрямував 238,3 млн грн на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд у Харківській області.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема кошти обсягом 238 млн 28,5 тис. грн спрямовано Харківській обласній державній адміністрації (для Харківської обласної військової адміністрації) на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень.

Зазначається, що раніше ці кошти було виділено з резервного фонду державного бюджету Миколаївській та Рівненській обласним військовим адміністраціям.

Теги: #кабмін #мельничук #харківська_область

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