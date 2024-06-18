Шмигаль: За останній тиждень сумарний оголошений пакет підтримки для нашої енергосистеми становив понад $1 млрд

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що сумарний оголошений пакет підтримки для енергосистеми України становив понад $1 млрд за останній тиждень.

"Маємо низку ініціатив солідарності від партнерів. За останній тиждень сумарний оголошений пакет підтримки для нашої енергосистеми становив понад $1 млрд", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, США направляють через USAID $500 млн додаткової енергетичної допомоги та перенаправляють іще $324 млн на відновлення енергетичної інфраструктури.

Він також повідомив, що ще $74 млн внесе Норвегія, і частина цих коштів піде на ремонт об'єктів у Харкові та області.

Крім того, $14,5 млн інвестує в українську енергетику уряд Канади.