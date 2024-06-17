ВИБУХ В ОДЕСІ – МЕР МІСТА
ВИБУХ В ОДЕСІ – МЕР МІСТА
ВИБУХ В ОДЕСІ – МЕР МІСТА
Унаслідок ворожого удару по Полтавському району кількість постраждалих зросла до 22 людей, серед них троє дітей - ОВА
Унаслідок ворожого удару по Полтавському району кількість постраждалих зросла до 22 людей, серед них троє дітей - ОВА
За підготовку законопроєкту про перехідне правосуддя на деокупованих територіях відповідає Мін'юст, що передбачено стратегією реінтеграції населення ДОТ - Верещук
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины