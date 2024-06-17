Події

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:09 18.06.2024
У Полтавському районі відновили електропостачання понад 50 тис. споживачів – ОВА

У Полтавському районі відновили електропостачання понад 50 тис. споживачів – ОВА

23:38 17.06.2024
На фронті відбулося 119 бойових зіткнень, із них 42 атаки відбулися на Покровському напрямку

На фронті відбулося 119 бойових зіткнень, із них 42 атаки відбулися на Покровському напрямку

23:10 17.06.2024
Окупанти за добу завдали два ракетні та 32 авіаудари по Україні

Окупанти за добу завдали два ракетні та 32 авіаудари по Україні

23:03 17.06.2024
Сили оборони України завдали ударів по 13 місцях скупчення противника

Сили оборони України завдали ударів по 13 місцях скупчення противника

22:48 17.06.2024
Вселенський Патріархат підписав комюніке Глобального саміту світу

Вселенський Патріархат підписав комюніке Глобального саміту світу

22:37 17.06.2024
ВИБУХИ У ХАРЬКОВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ У ХАРЬКОВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

12:43 17.06.2024
Україна вже відправила Чорноморським гуманітарним коридором 850 суден із 52 млн тонн зерна і вантажів - посол США

Україна вже відправила Чорноморським гуманітарним коридором 850 суден із 52 млн тонн зерна і вантажів - посол США

10:00 17.06.2024
Порушників мовного законодавства на бізнес-заході в Одесі буде покарано - мовний омбудсмен

Порушників мовного законодавства на бізнес-заході в Одесі буде покарано - мовний омбудсмен

08:02 17.06.2024
Окупанти завдали близько 350 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Окупанти завдали близько 350 ударів по Запорізькій області, є руйнування

07:48 17.06.2024
Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів - Генштаб

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