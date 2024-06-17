ВИБУХИ У ХАРЬКОВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ У ХАРЬКОВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ У ХАРЬКОВІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Унаслідок ворожого удару по Полтавському району кількість постраждалих зросла до 22 людей, серед них троє дітей - ОВА
Генштаб ЗСУ: Найбільшу активність російські війська зберігають на покровському напрямку - зафіксовано 32 спроби штурмових дій
Унаслідок ворожого удару по Полтавському району кількість постраждалих зросла до 22 людей, серед них троє дітей - ОВА
За підготовку законопроєкту про перехідне правосуддя на деокупованих територіях відповідає Мін'юст, що передбачено стратегією реінтеграції населення ДОТ - Верещук
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