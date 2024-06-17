Події

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09:24 17.06.2024
За добу на Харківщині троє постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

За добу на Харківщині троє постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

08:02 17.06.2024
Окупанти завдали близько 350 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Окупанти завдали близько 350 ударів по Запорізькій області, є руйнування

07:48 17.06.2024
Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1080 окупантів - Генштаб

07:20 17.06.2024
РФ тримає в Чорному та Азовському морях чотири носії "Калібрів" із загальним залпом 28 ракет

РФ тримає в Чорному та Азовському морях чотири носії "Калібрів" із загальним залпом 28 ракет

04:51 17.06.2024
Війська РФ за минулий день обстріляли п'ять громад Сумської області, задіяли вертольоти

Війська РФ за минулий день обстріляли п'ять громад Сумської області, задіяли вертольоти

02:47 17.06.2024
У використанні доходів від заморожених активів РФ для позики Україні немає правових протиріч - глава Мінфіну США

У використанні доходів від заморожених активів РФ для позики Україні немає правових протиріч - глава Мінфіну США

01:38 17.06.2024
Дві країни відкликали свої підписи під спільним комюніке після Глобального саміту миру в Швейцарії

Дві країни відкликали свої підписи під спільним комюніке після Глобального саміту миру в Швейцарії

00:53 17.06.2024
Окупанти вдарили по Харкову, пошкоджено комплекс відпочинку, інформації про постраждалих немає

Окупанти вдарили по Харкову, пошкоджено комплекс відпочинку, інформації про постраждалих немає

00:45 17.06.2024
На покровському напрямку ворог збільшив кількість атак до 40, що є найбільшим показником з початку червня - Генштаб

На покровському напрямку ворог збільшив кількість атак до 40, що є найбільшим показником з початку червня - Генштаб

00:20 17.06.2024
У рамках Саміту миру у Швейцарії відбулася дискусійна панель "Гуманітарний вимір. Звільнення полонених і депортованих осіб"

У рамках Саміту миру у Швейцарії відбулася дискусійна панель "Гуманітарний вимір. Звільнення полонених і депортованих осіб"

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