У закладах профосвіти Київської області створюються освітні хаби для дорослих - обладміністрація

Освітні хаби для навчання дорослого населення створюються в закладах професійної освіти Київської області, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Доросле населення Київщини має змогу здобути робітничу кваліфікацію у закладах професійно-технічної освіти за курсовою формою навчання упродовж 3-6 місяців залежно від складності професії та рівня освітньо-кваліфікаційного розряду", - повідомляється у телеграм-каналі обладміністрації.

Такі центри створюються в Білій Церкві, Борисполі, Броварах, Українці та інших містах Київської області. До кінця року планується створити 11 освітніх хабів у закладах професійної освіти регіону.

"Для оцінювання і визнання результатів навчання осіб, присвоєння, підтвердження відповідних професійних кваліфікацій у закладах професійної освіти акредитовано п’ять кваліфікаційних центрів", - зазначили в адміністрації.

Крім того, згідно з повідомленням, до центрів можна звертатися для визнання в Україні професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах.