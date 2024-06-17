Військові РФ обстріляли електроенергетичний і газовий об'єкти у двох областях - Міненерго

У ніч на понеділок російські окупанти обстріляли електроенергетичні та газові об'єкти у двох областях України, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у телеграмі, на півдні країни обстріляно обладнання одного з елекроенергетичних об'єктів.

"Пошкоджена будівля та електричний кабель. Персонал не постраждав", - зазначає Міненерго.

В іншому прифронтовому регіоні під час обстрілу зафіксовано влучання в об'єкт газової інфраструктури та пошкодження обладнання. Люди не постраждали.

Через пошкодження газорозподільних мереж унаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області від газопостачання відключено 108 споживачів.

Через негоду в Сумській і Чернігівській областях на ранок знеструмлені майже 2 тис. абонентів у 14 населених пунктах.

Загалом, за даними НЕК "Укренерго", без світла в Україні, зокрема через бойові дії, 471 населений пункт.