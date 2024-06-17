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09:54 17.06.2024

Положення мовного закону про мову місцевих друкованих медіа набуває чинності з 16 липня 2024 року - мовний омбудсмен

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Положення мовного закону про мову місцевих друкованих медіа набуває чинності з 16 липня 2024 року - мовний омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь нагадує, що 16 липня 2024 року для місцевих друкованих медіа набуває чинності стаття 25 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка регламентує використання державної мови.

Згідно з повідомленням пресслужби мовного омбудсмена: наявність версії державною мовою для всіх друкованих медіа в Україні є обов'язковою, а якщо є версії іншими мовами, вони мають мати однакову назву, зміст, обсяг і спосіб друку, а їх випуски - мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.

Розповсюдження за передплатою друкованих медіа, виданих недержавною мовою, також допускається за умови забезпечення можливості передплати в Україні такого самого видання державною мовою.

Крім того, у кожному місці розповсюдження (газетні розкладки в метро, на вокзалах, у супермаркетах, на АЗС) друковані медіа державною мовою мають становити щонайменше 50% розповсюджуваних у цьому місці назв друкованих медіа.

Зазначається, що низка вимог не поширюються на друковані засоби масової інформації, що видаються виключно кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською мовою, іншою офіційною мовою Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти державною мовою, та на наукові видання.

Теги: #стаття #друковані_медіа #державна_мова #кремінь

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