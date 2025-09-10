Туск: Польща застосує статтю 4 НАТО для консультацій щодо реагування на загрозу

Фото: Сайт Президента України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час промови перед Сеймом повідомив, що після узгодження з президентом країни Каролем Навроцьким, Польща застосує статтю 4 НАТО, вимагаючи офіційних консультацій в рамках альянсу.

"Збиття безпілотників, що загрожують нашій безпеці, є успіхом для польських та натівських сил, що також змінює політичну ситуацію. Тому консультації союзників набули форми офіційного запиту на активацію статті 4 Північноатлантичного договору", - сказав він.

Туск заявив, що, хоча він цінує всі прояви солідарності, "слів недостатньо", і Польща вимагатиме "набагато більшої" підтримки від союзників по НАТО.

Прем'єр також попередив, що вчорашні порушення є лише частиною більш широкої картини безпеки, оскільки Росія та Білорусь мають намір провести "агресивні" військові навчання наприкінці цього тижня.

"Немає підстав стверджувати, що ми перебуваємо у стані війни... але ситуація є значно небезпечнішою, ніж усі попередні", - сказав Туск, та додав що перспектива великого військового конфлікту "ближча, ніж будь-коли з часів Другої світової війни".