Україна довела, що демократична прозорість є основою її оновлення – стаття Єрмака та французького режисера Леві

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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак та французький кінорежисер-документаліст Бернар-Анрі Леві написали спільну авторську статтю для французького видання Le Point, в якій стверджують, що Україна нещодавно дала світові урок демократії, описуючи протести, які відбулися в містах України у відповідь на обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України на Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Україна знову дала світові урок демократії. Вона знову довела, що демократична прозорість є основою її оновлення. І це, незважаючи на те, що війна не вщухає, незважаючи на скептицизм фальшивих друзів… Вулиці мобілізувалися. Українська преса бурчала. Західні союзники України занепокоїлися. Але всі ці дебати аж ніяк не призвели до какофонії та кризи, на яку сподівалися зовнішні вороги, а натомість призвели до компромісу", - йдеться в тексті статті.

Автори називають Україну "лабораторією майбутнього демократії".

Коментуючи статтю, Єрмак наголосив, що Україна — це не "недосконала демократія у стані війни", а це "демократія, яка вчиться, реформується, виправляє помилки — і рухається вперед під вогнем".

"Законодавчий компроміс, а не криза — зміцнення президента, парламенту та антикорупційних органів… Як сказав де Голль: реформи — це нагальна необхідність. Україна це доводить. Більше ніж стійкість. Це урок демократії", - написав голова Офісу президента в Телеграм.

Як повідомлялось, 22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП, прийнявши законопроєкт №12414. Зокрема, правками до проєкту закону генпрокурора наділено повноваженнями: бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам. Президент Володимир Зеленський підписав закон ввечері 22 липня.

Починаючи з 22 липня у Києві та деяких інших містах України щодня проходили акції протесту проти обмеження незалежність НАБУ та САП. Через день, 23 липня, після акцій протесту і занепокоєнь зі сторони міжнародних партнерів президент України заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку і відсутність російського втручання в діяльність органів правопорядку.

31 липня Верховна Рада повернула незалежність НАБУ і САП, підтримавши відповідний президентський законопроєкт №13533. Зеленський підписав його того ж дня.

Законопроєкт, зокрема, закріплює процесуальну незалежність керівника і прокурорів САП від генпрокурора, встановлює, що детектив НАБУ виконує вказівки лише прокурора САП, а також передбачає, що детективи НАБУ під час здійснення оперативної та оперативно-технічної діяльності виконують доручення лише детектива НАБУ або прокурора САП. Законопроєкт також повертає прокурору САП право віднести кримінальне провадження детективам НАБУ, при цьому генпрокурор таке право втрачає. Детективам НАБУ повертається право за рішенням саме директора НАБУ та за погодженням з прокурором САП розслідувати кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності слідчих інших органів. Погодження генпрокурора вже не вимагатиметься.