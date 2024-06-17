Події

00:45 17.06.2024

На покровському напрямку ворог збільшив кількість атак до 40, що є найбільшим показником з початку червня - Генштаб

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На покровському напрямку ворог збільшив кількість атак до 40, що є найбільшим показником з початку червня - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Наразі відбулося 104 бойові зіткнення, зокрема на покровському напрямку ворог збільшив кількість атак до 40, що є найбільшим показником від початку червня, вказується в оперативній інформації Генштабу Збройних сил України станом на 22.00 неділі, 16 червня.

Так, на Харківському напрямку окупанти п'ять разів атакували в районі Вовчанська. "Три штурмові дії агресора відбито нашими захисниками. Наразі два бойові зіткнення ще тривають. За попередньою інформацією, від початку доби втрати ворога склали 122 окупанти загиблими та пораненими, уражено 31 укриття особового складу ворога та склад боєприпасів", - інформують у Генштабі.

На Куп'янському напрямку противник здійснив чотири спроби відтіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та Берестове. Дві атаки ворога успішно відбито, тривають бойові зіткнення біля Синьківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку російські загарбники за підтримки авіації 10 разів намагалися просунутися в районах Греківки, Дружелюбівки, Макіївки та Невського. "Чотири атаки українськими захисниками відбито. Ситуація напружена. Тривають бої поблизу Дружелюбівки та Невського", - повідомляють у Генштабі.

На Сіверському напрямку обстановка істотних змін не зазнала. Дев'ять штурмових дій у районі Верхньокам'янського та Роздолівки відбито підрозділами Сил оборони.

Крім того, за даними Генштабу, тричі агресор безуспішно атакував українських захисників поблизу Іванівського та Андріївки на Краматорському напрямку. Втрат позицій і територій не допущено.

Підкреслюється, що на Покровському напрямку ворог значно наростив зусилля. "Кількість бойових зіткнень зросла до 40, що є найбільшим показником з початку червня. За підтримки всіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів та стрілецької зброї) російські загарбники намагалися вклинитися у бойові порядки захисників України поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Калинового, Сокола, Новоселівки Першої та Уманського", - зазначено у зведенні.

Наголошується, що 32 ворожі атаки нашими воїнами відбито. Вісім бойових зіткнень ще тривають. Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників на вказаному напрямку. Попередні втрати агресора склали понад 190 окупантів убитими та пораненими. Уражено п'ять ворожих бліндажів.

На Курахівському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Від початку доби тут відбулося 10 бойових зіткнень. Чотири атаки в районах Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки успішно відбито українськими воїнами. Напруженою ситуація залишається в районі Красногорівки, де тривають бої.

На Водяному напрямку впродовж дня окупанти за підтримки авіації здійснили 11 спроб потіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій поблизу Водяного, Урожайного та Старомайорського. Десять атак завершилися невдачею для російських загарбників, триває бій у районі Водяного. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках сім штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін.

 

Теги: #україна #генштаб #зведення

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