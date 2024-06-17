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00:20 17.06.2024

У рамках Саміту миру у Швейцарії відбулася дискусійна панель "Гуманітарний вимір. Звільнення полонених і депортованих осіб"

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У рамках Саміту миру у Швейцарії відбулася дискусійна панель "Гуманітарний вимір. Звільнення полонених і депортованих осіб"

Лише встановлення справедливого миру та притягнення агресора до відповідальності зупинить воєнні злочини РФ в Україні, зазначили учасники дискусійної панелі "Гуманітарний вимір. Звільнення полонених і депортованих осіб", що відбулася рамках Саміту миру у Швейцарії, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Модераторка заходу, старша радниця керівника Офісу Президента Дар'я Зарівна зазначила, що масове викрадення українських дітей, система жорстоких катувань полонених, до яких вдаються російські окупанти, є сутністю російського імперіалізму та справжніми ознаками геноциду.

"Жоден прапор не є настільки великим, щоб прикрити ганьбу вбивства невинних людей". Це слова американського історика Говарда Зінна. Вбивати ж невинних людей шляхом тортур - це не просто сором, це суцільне варварство", - сказала вона.

Як повідомляє пресслужба, пережитим внаслідок російської агресії, з учасниками дискусії поділилися троє українців.

Владислав Буряк, якому зараз 18 років, розповів, як провів 90 днів у російському полоні після того, як його викрали на блокпосту у Василівці. У неволі хлопець зазнав жахливих тортур і знущань. Але незважаючи на це він не втратив стійкості та непохитності духу і підтримував інших бранців.

45-річний військовий Максим Колесніков провів у російському полоні майже рік. За 321 день неволі він втратив 32 кілограми. Чоловік розповів, що його захопили в полон на початку повномасштабного вторгнення. У слідчому ізоляторі Брянської області в Росії його неодноразово допитували, обмежували в їжі та жорстоко з ним поводилися. Але зрештою Україна змогла повернути його додому.

Баптист з Одеси Сергій Гайдаржи поділився своєю втратою. Унаслідок російської атаки дронами загинули його дружина Анна та чотиримісячний син Тимофій. Свою історію він нещодавно розповів також спікеру Палати представників Конгресу США Майку Джонсону під час зустрічі.

Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив, що правоохоронці вже задокументували майже 130 тисяч випадків воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами, серед них 301 випадок сексуального насильства. Російські загарбники вбили понад 12 тисяч цивільних, зокрема 551 дитину. Це тільки підтверджені дані.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що всі люди, які перебувають у російському полоні, піддаються систематичним тортурам. Є підтвердження щонайменше 14 тисяч таких випадків.

 

Теги: #україна #саміт_миру #полонені

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