Присутність РФ на другому Саміті свідчитиме про те, що вони вирішили закінчити війну, - Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua

Присутність представників РФ на другому Саміті миру буде говорити про те, що вони хочуть миру, про те, що вони вирішили закінчити війну, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується дипломатичної роботи - якщо нам усе вдасться, не все, а майже все, то ми дійдемо до другого саміту. Ви питаєте, що буде з РФ на другому саміті? Це буде говорити про те, що вони хочуть миру. Їхня присутність там буде говорити про те, що вони вирішили закінчити війну. Не хочу грати словами: вирішили вони чи їх змусив світ", - сказав він на пресконференції за результатами Глобального саміту миру в Швейцарії.

За словами Зеленського, Україна бореться за те, щоб світ змусив росіян закінчити війну, але головне - результат.