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16:04 16.06.2024

ОАЕ продовжують підтримувати зв'язок з усіма сторонами війни в Україні та наголошують на необхідності участі РФ у таких зусиллях, як Саміт миру

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ОАЕ продовжують підтримувати зв'язок з усіма сторонами війни в Україні та наголошують на необхідності участі РФ у таких зусиллях, як Саміт миру

В Об'єднаних Арабських Еміратах вважають, що дипломатія залишається єдиним реальним способом покласти край війні в Україні, наголосив дипломатичний радник президента Об'єднаних Арабських Еміратів Анвар Гаргаш на Саміті миру в Швейцарії.

"Ми занепокоєні ризиком подальшої ескалації та пов'язаним із цим навантаженням на міжнародний порядок. Ми стикаємося зі зростаючим числом локальних і регіональних воєн і криз, і нам необхідно знизити напруженість і підтвердити центральну роль мирної дипломатії та посередництва відповідно до принципів Статуту ООН. З цією метою ОАЕ продовжують підтримувати зв'язок з усіма сторонами війни в Україні", - сказав Гаргаш на другому пленарному засіданні в рамках Глобального саміту миру.

Радник додав, що, на думку ОАЕ, успіх дипломатичних зусиль, подібних до саміту, сприяє створенню позитивного імпульсу, який міжнародна спільнота може використати для досягнення угоди.

Також Гаргаш відзначив внесок ОАЕ в обмін полоненими в Україні, додавши, що ці успіхи можуть давати надію.

"У цьому контексті я хотів би наголосити на необхідності того, щоб РФ стала частиною таких зусиль, як цей саміт, для пошуку врегулювання шляхом переговорів, врегулювання, яке відповідає принципам міжнародного права, поваги до суверенітету, єдності, і територіальної цілісності всіх держав", - заявив він.

Радник окремо зазначив, що від 24 лютого 2024 року ОАЕ відправили 14 літаків до Польщі, Молдови та Болгарії з понад 1000 тонн продовольства, медикаментів і машин швидкої допомоги в рамках зусиль із надання надзвичайної допомоги цивільному населенню України. Також ОАЕ надали Україні генератори, додав Гаргаш.

Крім того, він наголосив на постійних зусиллях ОАЕ та України щодо поглиблення торговельних зв'язків та укладення угоди про всеосяжне економічне партнерство.

"Наразі допомога важлива і вкрай необхідна. Водночас нам необхідно зміцнити українську економіку і дати можливість приватному сектору відновити країну. Однак довгострокові перспективи української економіки залишаться похмурими, якщо ми не зможемо привести війну до врегулювання шляхом переговорів", - заявив Гаргаш.

Як повідомлялося, ОАЕ стала однією з 13 країн-учасниць Глобального саміту миру в Швейцарії, які не підписали його підсумкове комюніке.

Теги: #оае #саміт_миру

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