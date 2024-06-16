Кулеба: з РФ доведеться говорити, але ми не дозволимо їй говорити мовою ультиматумів

Україні доведеться вести діалог із РФ, але не мовою ультиматумів, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми також розуміємо прекрасно, що настане момент, коли треба буде говорити з Росією. Але наша позиція дуже чітка: ми не дозволимо Росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз", - сказав Кулеба журналістам у Бюргенштоку (Швейцарія).

Кулеба також зазначив, що останній ультиматум Путіна "ніякого апетиту на саміті не викликав, тому що всі розуміють, що це було зроблено з однією простою метою - створити таку собі піар-хвилю напередодні саміту".