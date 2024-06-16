Мецола: Жодні рішення щодо України не можуть бути ухвалені без України

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола наголошує, що шлях до миру в Україні "має базуватися на свободі та справедливості, який гарантує право власності України на свою долю і територію".

"Жодні рішення щодо України не можуть бути ухвалені без України. Шлях до миру має ґрунтуватися на свободі та справедливості, який гарантує відповідальність України за свою долю і територію", - написала Мецола в мережі X уранці в неділю в рамках глобального Саміту миру в Швейцарії.