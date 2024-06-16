Окупанти продовжують безуспішні штурми на півдні України, незважаючи на втрати, - Сили оборони півдня

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Російські війська продовжують проводити щоденні штурми українських підрозділів на Оріхівському напрямку та на лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонської області, однак зазнають втрат, повідомляють Сили оборони півдня.

"За минулу добу на оріхівському напрямку окупанти здійснили вісім штурмів. Успіху не мали. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив шість штурмів. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції", - зазначається у повідомленні.

У відомстві повідомляють, що окупанти продовжують атакувати артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударів, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, активно ведуть аеророзвідку, проте українські військові здійснюють комплексні заходи для утримання зайнятих позицій.

"В операційній зоні (Сил оборони - ІФ-У) минулої доби зафіксовано значне зниження застосування розвідувальних БПЛА, що становить 80 розвідувальних дронів", - наголосили у відомстві.

У Силах оборони додали також, що ворог застосував 202 FPV-дрони, 18 ударних БПЛА типу "Ланцет", скинув із БПЛА різних модифікацій 411 осколкових боєприпасів, продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.