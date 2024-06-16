Екіпаж українського суховантажу, атакованого єменськими хуситами, покинув судно - CENTCOM

Екіпаж суховантажу Verbena, який належить Україні і який експлуатує Польща, після влучання в нього випущених єменськими хуситами ракет залишає судно, повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

У повідомленні йдеться, що "екіпаж подав сигнал лиха, вказуючи на те, що він залишає судно".

Сигнал прийняло судно Anna Meta, воно виявило моряків із Verbena і надає їм допомогу, зазначило командування.

CENTCOM уточнило, що удару по українському суховантажу хусити завдали 13 червня двома ракетами, унаслідок чого на борту виникла пожежа, з якою екіпаж впоратися не зміг.

Дії хуситів "загрожують регіональній стабільності та життю моряків у Червоному морі й Аденській затоці", і Центральне командування "і далі діятиме разом з партнерами, щоб притягнути хуситів до відповідальності та знизити їхній військовий потенціал", наголошують у повідомленні.