Події

09:19 16.06.2024

Екіпаж українського суховантажу, атакованого єменськими хуситами, покинув судно - CENTCOM

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Екіпаж суховантажу Verbena, який належить Україні і який експлуатує Польща, після влучання в нього випущених єменськими хуситами ракет залишає судно, повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

У повідомленні йдеться, що "екіпаж подав сигнал лиха, вказуючи на те, що він залишає судно".

Сигнал прийняло судно Anna Meta, воно виявило моряків із Verbena і надає їм допомогу, зазначило командування.

CENTCOM уточнило, що удару по українському суховантажу хусити завдали 13 червня двома ракетами, унаслідок чого на борту виникла пожежа, з якою екіпаж впоратися не зміг.

Дії хуситів "загрожують регіональній стабільності та життю моряків у Червоному морі й Аденській затоці", і Центральне командування "і далі діятиме разом з партнерами, щоб притягнути хуситів до відповідальності та знизити їхній військовий потенціал", наголошують у повідомленні.

Теги: #екіпаж #хусити #судно

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