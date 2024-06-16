Активність окупантів на Времівському напрямку зросла втричі, а на Покровському ворог втратив понад 200 осіб

Активність російських окупантів на Времівському напрямку зросла втричі, а на Покровському ворог втратив понад 200 осіб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:00 суботи.

Так, у порівнянні з минулою добою п'ятниці, активність російських окупантів на Времівському напрямі збільшилася втричі. За суботу агресор десять разів штурмував передній край оборони у районах Водяного, Урожайного та Старомайорського. Ситуація напружена. Вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.

Водночас, на Покровському напрямку досі гаряче. З початку доби кількість зіткнень з ворогом збільшилася до 33. Найбільша активність противника зберігається з Очеретиного району. Ворог не залишає спроб вклинитися в українські бойові порядки поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Новоселівки Першої, Карлівки та Уманського. Силами оборони вже відбито 25 атак агресора, вісім боїв ще тривають.

"Попередньо, за поточну добу на вказаному напрямку втрати окупантів становлять 232 особи, з них 86 - безповоротні. Знищено одну бойову броньовану машину, два міномети на п'ять автомобілів. Пошкоджено три гармати, міномет і автомобіль", - розповіли в генштабі.

Водночас на Харківському напрямку протягом суботи українські захисники успішно зупинили шість спроб противника покращити своє становище у районах Вовчанська та Тихого.

На Куп'янському та Лиманському напрямках кількість бойових зіткнень збільшилась до 15. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій у районах Петропавлівки, Піщаного, Андріївки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. 12 атак відбито, три бойові зіткнення тривають у районах Греківки та Невського. Ситуація під контролем українських захисників.

На Сіверському напрямку чотири рази ворог невдало намагався атакувати українські позиції у районах Верхньокам'янського та Роздолівки.

Також успіху не мали чотири спроби витіснити українських захисників у районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки на Краматорському напрямку.

А на Курахівському напрямку ворог здійснив 11 штурмових спроб у районах Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Перемоги, Парасковіївки, Новомихайлівки та Костянтинівки. Наразі дев'ять атак успішно відбиті. Напруженою залишається обстановка в районі Красногорівки, де нині тривають два зіткнення. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів углиб території України.

Також на Оріхівському напрямі успіху не мали три атаки ворога в районах Малої Токмачки та Роботино. Втрати позицій та територій не допущені.

На Наддніпрянському напрямку чергова спроба ворога атакувати позиції українських військових у районі Кринок зазнала невдачі.