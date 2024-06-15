ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРО САМІТ МИРУ: НАМ ВДАЛОСЯ УНИКНУТИ ОДНІЄЇ З НАЙСТРАШНІШИХ РЕЧЕЙ, А САМЕ - ПОДІЛУ СВІТУ НА ПРОТИЛЕЖНІ ТАБОРИ
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРО САМІТ МИРУ: НАМ ВДАЛОСЯ УНИКНУТИ ОДНІЄЇ З НАЙСТРАШНІШИХ РЕЧЕЙ, А САМЕ - ПОДІЛУ СВІТУ НА ПРОТИЛЕЖНІ ТАБОРИ
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРО САМІТ МИРУ: НАМ ВДАЛОСЯ УНИКНУТИ ОДНІЄЇ З НАЙСТРАШНІШИХ РЕЧЕЙ, А САМЕ - ПОДІЛУ СВІТУ НА ПРОТИЛЕЖНІ ТАБОРИ
Президентка Швейцарії: У нас немає ілюзій, що досягнемо остаточного взаєморозуміння на цьому Саміті миру
На Саміті миру у Швейцарії вдалося в підсумку об'єднати 101 країну та міжнародну організацію - Зеленський
Президентка Швейцарії: У нас немає ілюзій, що досягнемо остаточного взаєморозуміння на цьому Саміті миру
НА ПЕРШОМУ САМІТІ МИРУ МИ МАЄМО ВИЗНАЧИТИСЯ, ЯК ДОСЯГТИ СПРАВЕДЛИВОГО МИРУ, ЩОБ УЖЕ НА ДРУГОМУ ЗАФІКСУВАТИ РЕАЛЬНЕ ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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