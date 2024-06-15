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19:06 15.06.2024

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРО САМІТ МИРУ: НАМ ВДАЛОСЯ УНИКНУТИ ОДНІЄЇ З НАЙСТРАШНІШИХ РЕЧЕЙ, А САМЕ - ПОДІЛУ СВІТУ НА ПРОТИЛЕЖНІ ТАБОРИ

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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРО САМІТ МИРУ: НАМ ВДАЛОСЯ УНИКНУТИ ОДНІЄЇ З НАЙСТРАШНІШИХ РЕЧЕЙ, А САМЕ - ПОДІЛУ СВІТУ НА ПРОТИЛЕЖНІ ТАБОРИ

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