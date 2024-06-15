Президенти України та Грузії обговорили безпекові виклики та питання двосторонньої співпраці

Фото: Сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку президентці Грузії Саломе Зурабішвілі за участь у Глобальному саміті миру, відзначивши важливість підтримки Грузії.

"Провів зустріч із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі на полях Глобального саміту миру", - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу.

"Дякую за вашу участь у Саміті, це дуже важливо для нас. Ми разом. Дякую за підтримку та висловлюю найкращі побажання вашій країні, вашому суспільству", - сказав Зеленський, слова якого наводить пресслужба глави держави в повідомленні на сайті.

Президент повідомив, що розповів Зурабішвілі про російський повітряний терор проти енергетичної системи України. "Наша країна докладає всіх можливих зусиль для відновлення генерації електроенергії", - розповів президент.

Президенти наголосили на безальтернативності шляху європейської інтеграції для України та Грузії. "Впевнений, що настане той день, коли Україна та Грузія будуть у Євросоюзі – разом і назавжди", - сказав Зеленський.

Під час зустрічі обговорили двосторонню співпрацю та безпекові виклики для обох країн.