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17:48 15.06.2024

Президенти України та Грузії обговорили безпекові виклики та питання двосторонньої співпраці

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Президенти України та Грузії обговорили безпекові виклики та питання двосторонньої співпраці
Фото: Сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку президентці Грузії Саломе Зурабішвілі за участь у Глобальному саміті миру, відзначивши важливість підтримки Грузії.

"Провів зустріч із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі на полях Глобального саміту миру", - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу.

"Дякую за вашу участь у Саміті, це дуже важливо для нас. Ми разом. Дякую за підтримку та висловлюю найкращі побажання вашій країні, вашому суспільству", - сказав Зеленський, слова якого наводить пресслужба глави держави в повідомленні на сайті.

Президент повідомив, що розповів Зурабішвілі про російський повітряний терор проти енергетичної системи України. "Наша країна докладає всіх можливих зусиль для відновлення генерації електроенергії", - розповів президент.

Президенти наголосили на безальтернативності шляху європейської інтеграції для України та Грузії. "Впевнений, що настане той день, коли Україна та Грузія будуть у Євросоюзі – разом і назавжди", - сказав Зеленський.

Під час зустрічі обговорили двосторонню співпрацю та безпекові виклики для обох країн.

Теги: #саміт_миру #зурабішвілі #зеленський #грузія

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