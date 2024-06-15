Єрмак: комюніке Саміту миру буде відкритим, країни зможуть приєднатися до нього, офіційно заявивши про свою позицію

Глобальних питань щодо узгодження фінального тексту комюніке з усіма учасниками Саміту миру немає, саме комюніке буде відкритим, що дасть змогу іншим країнам долучитися до нього, офіційно заявивши про свою позицію, зазначає керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Чітка позиція щодо комюніке: воно є, воно розповсюджене між учасниками... Ми очікуємо, що більшість країн приєднаються до нього. Воно буде відкритим", - сказав Єрмак в ефірі Національного телемарафону в суботу.

Він пояснив, що відкритий формат комюніке означатиме можливість приєднання до нього країн, які не приїхали на Саміт миру. Єрмак нагадав, що 143 країни світу засудили російську агресію проти України.

Єрмак пояснив, що інші країни зможуть згодом приєднатися до комюніке без будь-яких підписів, "відкрито, офіційно заявляючи про свою позицію".

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи означає це, що проблем з узгодженням фінального тексту комюніке з усіма учасниками Саміту немає, керівник Офісу президента сказав: "Ми дуже скоро побачимо перелік країн, які приєдналися до цього комюніке. Але в таких процесах завжди до останньої хвилини є певні узгодження, хтось щось запитує, комусь щось треба роз'яснити. Глобальних питань немає, тому що в нас абсолютно чітка позиція".