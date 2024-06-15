На Саміті миру у Швейцарії вдалося в підсумку об'єднати 101 країну та міжнародну організацію - Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua

На Саміті миру у Швейцарії представлена загалом 101 держава світу, включно з міжнародними організаціями, заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Швейцарії заяви для ЗМІ в м. Бюргеншток.

"Сьогодні - день нашого спільного успіху. Справді нам усім разом вдалося дати шанс дипломатії", - сказав президент.

Як він наголосив, Україна ніколи не хотіла цієї війни. "Це злочинна й абсолютно неспровокована агресія Росії, і єдиний, хто її хотів, - це Путін".

"Але в будь-якому разі мир - сильніший", - зазначив Зеленський.

Саме тому, за його словами, народилася Формула миру. "Формула єднання світової більшості заради миру, заради цілковитої дієвості цілей і принципів Статуту ООН, міжнародного права, а, отже, і глобальної безпеки. Це те, що близьке кожній нації світу", - заявив він.

"Саме тому вдалося об'єднати тут, у Швейцарії, 101 країну і міжнародну організацію. На сьогодні така кількість зареєструвалася тут - на першому Саміті миру", - заявив Зеленський.

Ще частина країн і лідерів, як він наголосив, "проявили інтерес до нашого саміту й відреагували на миротворчий імпульс Формули миру - і навіть якщо їх сьогодні тут на першому саміті немає, нам вдалося повернути світові ідею, що колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир. Ця ідея точно спрацює - тому що мир має силу".

"Я дякую кожному і кожній, хто допомагав і допомагатиме", - резюмував президент України.

Напередодні ввечері пресслужба уряду Швейцарії повідомила, що в Саміті миру візьмуть участь 100 делегацій, з яких 92 представляють держави з усього світу і вісім - міжнародні організації.