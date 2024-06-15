Події

12:10 15.06.2024

Артилерійські снаряди, закуплені за чеською ініціативою, вже прибувають в Україну - глава МЗС Чехії

1 хв читати

Перші партії артилерійських боєприпасів, закуплених у рамках чеської ініціативи, прибудуть в Україну найближчими днями, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Перші партії боєприпасів прибувають в Україну цими днями. Тому цього року ми зможемо закупити і безперервно постачати значну кількість боєприпасів", - сказав він.

Він зазначив, що до ініціативи щодо боєприпасів долучилися вже 20 країн, 5 з яких - Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія та Канада - передали кошти на укладення відповідних контрактів.

"Нам потрібно перейти від обіцянок і співчуття до угоди, яку підпишуть і профінансують, що сьогодні є певним викликом, який ви, напевно, маєте на увазі. Тому я сподіваюся, що ми будемо рухатися до цього. Ми знаємо, що Україна потребує великої кількості боєприпасів великого калібру, і в нас є велика можливість. Тому ми сподіваємося, що укладемо більше таких угод", - наголосив Липовський.

Теги: #боєприпаси #чехія #ліпавський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:02 14.06.2024
Від початку вторгнення РФ до експлуатації допущено понад 100 нових зразків боєприпасів - Міноборони

Від початку вторгнення РФ до експлуатації допущено понад 100 нових зразків боєприпасів - Міноборони

11:45 06.06.2024
Серед чотирьох загиблих унаслідок зіткнення поїздів у Чехії були дві громадянки України - МЗС

Серед чотирьох загиблих унаслідок зіткнення поїздів у Чехії були дві громадянки України - МЗС

08:45 06.06.2024
Унаслідок зіткнення поїздів у Чехії чотири людини загинули, 22 поранені

Унаслідок зіткнення поїздів у Чехії чотири людини загинули, 22 поранені

07:35 06.06.2024
За попередньою інформацією загиблих або серйозно постраждалих серед пасажирів, які прямували до Чопа, немає - УЗ

За попередньою інформацією загиблих або серйозно постраждалих серед пасажирів, які прямували до Чопа, немає - УЗ

02:45 06.06.2024
У Чехії зіткнувся пасажирський потяг, що прямував в Україну, і вантажний поїзд, відомо про щонайменше 4 загиблих

У Чехії зіткнувся пасажирський потяг, що прямував в Україну, і вантажний поїзд, відомо про щонайменше 4 загиблих

16:12 30.05.2024
Першу партію артснарядів у рамках "чеської ініціативи" буде поставлено Україні найближчими днями - прем'єр

Першу партію артснарядів у рамках "чеської ініціативи" буде поставлено Україні найближчими днями - прем'єр

01:44 29.05.2024
Україна найближчими днями отримає перші снаряди в рамках ініціативи Чехії

Україна найближчими днями отримає перші снаряди в рамках ініціативи Чехії

18:54 27.05.2024
На Харківщині через лісову пожежу, спровоковану ворожими обстрілами, детонують боєприпаси, залишені окупантами під час відступу

На Харківщині через лісову пожежу, спровоковану ворожими обстрілами, детонують боєприпаси, залишені окупантами під час відступу

20:35 25.05.2024
Глава МЗС Чехії після удару по Харкову: Не купуйтеся на кремлівські казки про мир

Глава МЗС Чехії після удару по Харкову: Не купуйтеся на кремлівські казки про мир

14:10 17.05.2024
Спільні проєкти Тайваню та Чехії для надання допомоги українцям унікальні - представник уряду Чехії Копечні

Спільні проєкти Тайваню та Чехії для надання допомоги українцям унікальні - представник уряду Чехії Копечні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У МИРГОРОДІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ОГОЛОШУВАЛИ РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Посли ЄС загалом домовилися про переговорні рами вступу України в ЄС. Міжурядову конференцію заплановано на 25 червня - бельгійське головування

ЗС України за добу ліквідували 1090 окупантів

Посли ЄС у принципі домовилися про переговорні рамках вступу України до ЄС. Міжурядова конференція запланована на 25 червня

Країни G7 виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування за рахунок доходів від заморожених активів РФ без шкоди для інших внесків - комюніке

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли село на Донеччині, троє людей загинули - Великоновосілківська ПТГ

Шольц назвав пропозиції Путіна щодо України несерйозними

В Україні в неділю очікуються значні дощі, місцями град - Укргідрометцентр

У МИРГОРОДІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ОГОЛОШУВАЛИ РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

В Україні, крім західних областей, у неділю пройдуть дощі та грози

РФ використовує на місяць 3200-3500 КАБів, намагаючись залякати людей - Зеленський

Росіяни продовжують атакувати на сході України, завдано 12 авіаударів - Генштаб ЗСУ

У документ про переговори України щодо вступу до Євросоюзу додали вимоги Угорщини щодо захисту нацменшин - Сійярто

Обстріляна високовольтна підстанція у східному регіоні та ПЛ на Чернігівщині - Міненерго

Росіяни 11 разів обстріляли Донеччину, постраждали п'ятеро осіб - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА