Артилерійські снаряди, закуплені за чеською ініціативою, вже прибувають в Україну - глава МЗС Чехії

Перші партії артилерійських боєприпасів, закуплених у рамках чеської ініціативи, прибудуть в Україну найближчими днями, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Перші партії боєприпасів прибувають в Україну цими днями. Тому цього року ми зможемо закупити і безперервно постачати значну кількість боєприпасів", - сказав він.

Він зазначив, що до ініціативи щодо боєприпасів долучилися вже 20 країн, 5 з яких - Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія та Канада - передали кошти на укладення відповідних контрактів.

"Нам потрібно перейти від обіцянок і співчуття до угоди, яку підпишуть і профінансують, що сьогодні є певним викликом, який ви, напевно, маєте на увазі. Тому я сподіваюся, що ми будемо рухатися до цього. Ми знаємо, що Україна потребує великої кількості боєприпасів великого калібру, і в нас є велика можливість. Тому ми сподіваємося, що укладемо більше таких угод", - наголосив Липовський.