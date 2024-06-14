Події

23:02 14.06.2024

Окупанти за добу завдали 6 ракетних та 38 авіаударів по Україні

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Окупанти за добу завдали 6 ракетних та 38 авіаударів по Україні

Протягом доби противник завдав територією України 6 ракетних та 36 авіаційних ударів, повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 22:00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Протягом доби противник завдавав територією України шість ракетних ударів із застосуванням 17 ракет. Крім того, зафіксовано 38 авіаударів з використанням 57 КАБ. Задіяв 490 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3000 обстрілів за позиціями наших військ та населених пунктів із використанням різних типів зброї", - йдеться у зведенні.

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

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