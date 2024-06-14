Події

09:48 14.06.2024

Ворожий дрон атакував автобус на Сумщині, попередньо поранено трьох жінок - ОВА

1 хв читати

В Есманській громаді Сумської області російські окупанти атакували FPV-дроном соціальний автобус, у якому перебували понад 20 осіб, попередньо поранень дістали три жінки, повідомляє обласна військова адміністрація.

"14 червня уранці росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус в Есманській громаді Шосткинського району. В автобусі перебували понад 20 осіб. Попередньо, троє жінок дістали поранень різного ступеня тяжкості. Постраждалим надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в п'ятницю.

Усіх пасажирів автобуса евакуювали.

Наслідки ворожої атаки уточнюють.

Теги: #сумська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:54 14.06.2024
У результаті обстрілів на Донеччині за добу поранено дев’ять жителів

У результаті обстрілів на Донеччині за добу поранено дев’ять жителів

08:32 14.06.2024
У Херсонській області за добу в результаті обстрілів загинув один мешканець, є руйнування

У Херсонській області за добу в результаті обстрілів загинув один мешканець, є руйнування

08:11 14.06.2024
У Дніпропетровській області підрозділи ПВК "Схід" вночі збили п'ять "шахедів"

У Дніпропетровській області підрозділи ПВК "Схід" вночі збили п'ять "шахедів"

07:51 14.06.2024
Окупанти за добу 346 разів ударили по Запорізькій області, задіяли авіацію та РСЗВ

Окупанти за добу 346 разів ударили по Запорізькій області, задіяли авіацію та РСЗВ

04:52 14.06.2024
Окупанти за добу обстріляли п'ять прикордонних громад Сумської області

Окупанти за добу обстріляли п'ять прикордонних громад Сумської області

11:04 13.06.2024
Волонтери Українського Червоного Хреста одними з перших прибувають до місць ліквідацій наслідків ракетних атак для допомоги постраждалим

Волонтери Українського Червоного Хреста одними з перших прибувають до місць ліквідацій наслідків ракетних атак для допомоги постраждалим

08:49 13.06.2024
У результаті нічних ворожих обстрілів Харківщини пошкоджено приватні будинки, постраждалих немає

У результаті нічних ворожих обстрілів Харківщини пошкоджено приватні будинки, постраждалих немає

08:36 13.06.2024
Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область

08:17 13.06.2024
Ворог за добу 404 рази вдарив по Запорізькій області, є руйнування

Ворог за добу 404 рази вдарив по Запорізькій області, є руйнування

07:57 13.06.2024
Окупанти в середу ввечері вдарили по Покровській громаді, без втрат

Окупанти в середу ввечері вдарили по Покровській громаді, без втрат

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ просунулися на Харківщині - ISW

Силами ППО вночі збито 7 із 14 ракет і 17 із 17 ударних БПЛА, які атакували Україну

Зеленський заявив про підготовку ще 10-ти нових безпекових угод із партнерами

Зеленський в Італії провів зустрічі з главами МВФ і Світового банку

Буде більше ППО для наших міст - Зеленський за підсумками першого дня саміту "G7"

ОСТАННЄ

ЗСУ просунулися на Харківщині - ISW

Алгоритм надання статусу УБД потребує вдосконалення - міністр

Директор УЦОЯО про проходження НМТ: Списувати намагалися, намагаються і намагатимуться - це нормально, хоч і прикро

У прикордонних із Румунією населених пунктах загалом виконується законодавство про державну мову - мовний омбудсмен

На Харківщині за добу внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє місцевих жителів

Силами ППО вночі збито 7 із 14 ракет і 17 із 17 ударних БПЛА, які атакували Україну

Сили оборони ліквідували за добу 1250 окупантів

Україна відповідно до угоди з безпеки зі США має посилити контроль над прямими іноземними інвестиціями

Польща знову піднімала авіацію через ракетну атаку РФ в Україні

РФ тримає в Чорному та Азовському морях 4 носії "Калібрів" із загальним залпом 28 ракет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА