Ворожий дрон атакував автобус на Сумщині, попередньо поранено трьох жінок - ОВА

В Есманській громаді Сумської області російські окупанти атакували FPV-дроном соціальний автобус, у якому перебували понад 20 осіб, попередньо поранень дістали три жінки, повідомляє обласна військова адміністрація.

"14 червня уранці росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус в Есманській громаді Шосткинського району. В автобусі перебували понад 20 осіб. Попередньо, троє жінок дістали поранень різного ступеня тяжкості. Постраждалим надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в п'ятницю.

Усіх пасажирів автобуса евакуювали.

Наслідки ворожої атаки уточнюють.