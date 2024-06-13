Угода про безпеку між Україною та США прискорює євроінтеграцію України та покладає зобов'язання щодо просування реформ - Байден

Підписана в четвер Угода про безпеку між Україною та США прискорює євроінтеграцію України, але водночас покладає на Україну зобов'язання щодо впровадження економічних реформ і реформ безпеки, підкреслює президент США Джо Байден.

"Ця угода докоряє інтеграції України з європейською трансатлантичною спільнотою. Вона також включає суттєве зобов'язання з боку України впроваджувати демократичні, економічні та безпекові реформи відповідно до цілей вступу до ЄС і програми реформ НАТО", - сказав Байден на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в четвер після підписання на самітбезпекаі G7 в Італії двосторонньої угоди про безпеку.