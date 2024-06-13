США насамперед передаватимуть системи ППО "Patriot" Україні, і тільки після - іншим країнам-замовникам, заявив Байден

Сполучені Штати Америки передаватимуть наявні системи ППО "Patriot" Україні в пріоритетному порядку, і тільки після цього США переходитимуть до виконання своїх зобов'язань щодо постачання таких систем іншим країнам-замовникам, заявив американський президент Джозеф Байден.

"Ми маємо підтримку 5-ти країн щодо передачі систем "Patriot" (Україні - ІФ-У). Також ми даємо знати тим країнам, які очікують від нас поставок систем ППО в майбутньому, що їм просто потрібно почекати. Усе, що ми маємо, передаватиметься Україні, і тільки пізніше ми переходитимемо до виконання своїх зобов'язань контрактних до інших країн", - заявив Байден на пресконференції із Зеленським в Італії в четвер.

Зі свого боку, президент України повторив, що "і Байден, і всі інші партнери знають, що в терміновому порядку нам потрібно 7 систем "Patriot" для того, щоб захистити наші міста".

"Ми обговорили можливість отримати 5 із них, це правда, і партнери працюють над цим. Це не означає, що завтра у нас буде 5 систем, але ми бачимо в найближчому майбутньому хороші результати для України", - сказав він.