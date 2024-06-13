Більшість українців вважає, що метою РФ у війні є знищення української нації, - опитування КМІС

Майже дві третини українців (60%) вважають, що метою російської агресії є знищення українського народу, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Більшість українців – 60% – вважають, що Росія прагне знищити українську націю (34%) або навіть здійснити фізичний геноцид більшості населення (26%). Ще 6% українців вважають, що Росія хоче підкорити всі території, хоча і лишити їм певну культурну автономію в складі Росії", - зазначається у звіті за підсумками дослідження, оприлюдненому в четвер.

Ще 12% українців вважають, що Росія прагне змінити владу і створити маріонеткову державу, яка слухатиметься у всьому Росію. Лише 7% українців вважають, що агресор прагне зберегти за собою вже окуповані території і справді не претендує на всю або більшість територій України.

"Крім цього, один з варіантів відповідей був сформульований таким чином, щоб бути наближеним до російської пропаганди, а саме – проведення "денацифікації" та демілітаризації України без посягань на незалежність України. Лише 5% респондентів обрали цей варіант", - зазначають дослідники.

У всіх регіонах більше респондентів (62% на Заході та в Центрі, 56% на Півдні та 49% на Сході) вважають, що Росія прагне знищити українську націю або навіть здійснити фізичний геноцид. Причому третя частина населення в усіх регіонах відчуває, що Росія хоче фізично знищити більшість населення.

Відповіді від геноциду до створення слухняної маріонеткової держави фактично означають, що за відчуттями респондентів Росія не досягла мети, тобто продовжуватиме свої агресивні дії. Залежно від регіону частка респондентів, які так вважають, коливається від 85% на Заході до 61% на Сході.

"Тобто більшість населення у всіх регіонах розуміє, що Росія не прагне зупинятися у своїх діях", - зазначається в дослідженні.

Водночас із Заходу на Схід із 3% до 13% зростає частка тих, хто вважає, що Росія не претендує вже на більшість територій України і прагне лише зберегти за собою вже окуповані території.

Зазначається також, що на Сході переважно більше тих, хто вважає, що Росія хоче "денацифікувати" та демілітаризувати Україну без зазіхань на незалежність - 11% проти 3-6% в інших регіонах. Водночас на Півдні та Сході відповідно 16% і 15% респондентів не змогли відповісти на запитання і, можливо, частина з них ухилилася від відповіді навмисно, щоб не висловлювати свою проросійську позицію.

"Проте навіть якщо певна частина з них дійсно займає проросійську позицію, це все одно означає, що такі мешканці становлять абсолютну меншість у регіоні. Тобто в будь-якому випадку більшість мешканців Півдня і Сходу мають цілком проукраїнські погляди", - вважають дослідники.

Хоча російськомовні українці дещо рідше говорили про наміри Росії знищити українську націю, але й серед них 62% вважають, що Росія має нереалізовані ворожі наміри, що триватимуть. Зокрема, 37% вважають, що Росія прагне знищити українську націю або вбити більшість українців.

Окрім цього, лише 7% російськомовних українців поділяють російський наратив, що Росія просто хоче "денацифікувати" і демілітаризувати Україну без зазіхання на її незалежність.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що в усіх регіонах країни жителі розуміють екзистенціальний характер війни Росії проти України.

"У травні 2023 року 78% українців мали близьких або знайомих, які загинули або були поранені внаслідок вторгнення. Більшість має когось, хто зараз проходить службу у Силах оборони. Мільйони українців змушені були покинути Україну і мільйони стали вимушено переміщеними особами всередині України. Біль і сльози є щоденними реаліями українців у всіх регіонах. Усвідомлення українцями руйнівних та вбивчих прагнень Росії і росіян є потужним фактором, який зберігає стійкість розуміння, що боротьбу треба продовжувати. Можна мати різні стратегічні та тактичні погляди на ведення боротьби (наприклад, чи варто йти на перемовини, які компроміси є більш чи менш допустимими тощо), проте українці зберігають єдність у питанні, що ми маємо продовжувати давати відсіч жорстокому ворогові", - наголосив він.

Окрім того, результати опитування, вважає він, мають дати чергове недвозначне пояснення західним партнерам, чому українці не хочуть "будь-якого" миру з Росією.

"Українцям не потрібний "будь-який" мир – українці просто хочуть вижити. Тому потрібний мир, який би давав гарантії, що війна не буде повторюватися раз за разом із захопленням усе нових територій, поки від України нічого не залишиться", - підсумував Грушецький.

Опитування проводили з 16 до 22 травня 2024 року. Методом інтерв'ю (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням) опитано 1 067 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія). Опитування проводили з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, контрольованій урядом України. До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас із 1 067 респондентів 22 до 24 лютого 2022 року проживали на окупованій території), а також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. Загалом отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність і дають змогу досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.