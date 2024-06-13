Події

09:40 13.06.2024

У Кропивницькому через вибух газоповітряної суміші постраждало двоє дітей

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У Кропивницькому минулої ночі внаслідок вибуху газоповітряної суміші в приватному будинку постраждало двоє дітей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Унаслідок вибуху газоповітряної суміші постраждало двоє дітей. Подія сталася сьогодні вночі в Кропивницькому, у приватному житловому будинку. Унаслідок вибуху травмовано двох дітей, 2015 і 2017 років народження", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в четвер.

Повідомляється, що дітей у стані середньої тяжкості госпіталізовано до лікарні. Будинок зазнав значних руйнувань. Причину вибуху встановлюють фахівці.

Теги: #кропивницький #вибух

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