Події

09:14 13.06.2024

Саміт G7 стартує в Італії

2 хв читати
Саміт G7 стартує в Італії

Саміт "Великої сімки" в четвер відкриється в італійській області Апулія.

Основними темами зустрічі, як очікується, стануть війна РФ в Україні, питання про заморожені російські активи, ситуація на Близькому Сході, розвиток країн Африки, міграція, економічна й енергетична безпека, а також розвиток штучного інтелекту й зміна клімату.

Радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван раніше заявив, що питання використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні стане "значущою темою" на саміті, причому в цьому питанні США мають намір зробити "великий ривок уперед".

Видання Politico з посиланням на джерела повідомляло, що президент Франції Еммануель Макрон раніше виявився єдиним з лідерів держав G7, хто не дає згоду на ініціативу США скористатися блокованими активами РФ для підтримки України.

Однак згодом західні ЗМІ повідомляли, що Байден і Макрон, судячи з усього, досягли згоди про використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Крім того, глави урядів країн G7 мають намір узгодити комплекс заходів щодо ефективнішого забезпечення дотримання санкцій, запроваджених проти Росії у зв'язку з її агресією проти України.

У зустрічі візьмуть участь лідери країн "Великої сімки": прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і прем'єр Японії Фуміо Кісіда.

Також на саміт запрошено представників ЄС: голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і голову Євроради Шарля Мішеля.

"Саміт в Апулії дає лідерам "Великої сімки" можливість продемонструвати тверду рішучість підтримувати міжнародний порядок, заснований на верховенстві закону, і зміцнювати взаємодію з країнами, що розвиваються", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Європейської ради.

Крім того, на саміті чекають на високопоставлених представників Індії, Саудівської Аравії, Йорданії, ПАР, Бразилії, Аргентини, Туреччини, Алжиру, Кенії та Мавританії. Також запрошено Папу Римського Франциска.

Саміт триватиме до 15 червня. Це сьомий саміт G7, який відбудеться в Італії.

Теги: #саміт #g7

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:37 13.06.2024
G7 погодила розблокування для України $50 млрд від заморожених російських активів до кінця 2024 року

G7 погодила розблокування для України $50 млрд від заморожених російських активів до кінця 2024 року

00:21 13.06.2024
Італія висловила готовність в організації саміту щодо відновлення України у 2025 році

Італія висловила готовність в організації саміту щодо відновлення України у 2025 році

14:00 09.06.2024
Макрон і Байден сподіваються, що країни G7 підтримають фонд на $50 млрд для України

Макрон і Байден сподіваються, що країни G7 підтримають фонд на $50 млрд для України

11:24 03.06.2024
Зеленський візьме участь у саміті G-7 в Італії, ключовими темами для України стануть подальше нарощування оборонної підтримки, прискорення постачань F-16 і ППО - Никифоров

Зеленський візьме участь у саміті G-7 в Італії, ключовими темами для України стануть подальше нарощування оборонної підтримки, прискорення постачань F-16 і ППО - Никифоров

21:32 02.06.2024
Зеленський візьме участь у саміті лідерів G7

Зеленський візьме участь у саміті лідерів G7

07:50 02.06.2024
Україна має підтвердження 106 країн про участь у Саміті миру

Україна має підтвердження 106 країн про участь у Саміті миру

18:04 31.05.2024
На саміті в Стокгольмі обговорили посилення української ППО, оборонну підтримку й підготовку до Саміту миру - Зеленський

На саміті в Стокгольмі обговорили посилення української ППО, оборонну підтримку й підготовку до Саміту миру - Зеленський

17:11 31.05.2024
Столтенберг очікує, що саміт НАТО у Вашингтоні зробить подальші кроки щодо наближення України до членства

Столтенберг очікує, що саміт НАТО у Вашингтоні зробить подальші кроки щодо наближення України до членства

16:02 31.05.2024
Саміт НАТО не стане продуктивним без вирішення питання запрошення України до організації - Зеленський

Саміт НАТО не стане продуктивним без вирішення питання запрошення України до організації - Зеленський

11:06 31.05.2024
Зеленський прибув до Стокгольма на саміт "Україна - Північна Європа"

Зеленський прибув до Стокгольма на саміт "Україна - Північна Європа"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

G7 погодила розблокування для України $50 млрд від заморожених російських активів до кінця 2024 року

Генштаб ЗСУ: Найгарячіше на покровському напрямку, там наразі тривають 12 боїв

Через негоду в Україні на вечір середи без світла понад 81 тис. абонентів у 360 населених пунктах - Міненерго

Клименко: Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до 8, щонайменше 21 людина постраждала, ще четверо зникли безвісти

Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до семи, ще 20 людей поранені - Офіс генпрокурора

ОСТАННЄ

Норвегія передасть Україні боєприпаси для мінометів на суму близько 480 млн крон

На створення в Києві центру протезування залучили EUR500 тис. - Кличко

Аварійно-рятувальні роботи у Кривому Розі завершено, 14 червня оголошено днем жалоби за загиблими

ISW: Захід російських військових кораблів до порту Гавани свідчить про прагнення РФ примусити Захід до самостримування

МОН дозволило використовувати кондиціонери під час масових тестувань і в укриттях під час повітряних тривог

У Кропивницькому через вибух газоповітряної суміші постраждало двоє дітей

У результаті нічних ворожих обстрілів Харківщини пошкоджено приватні будинки, постраждалих немає

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область

Окупанти за добу втратили 980 осіб

Ворог за добу 404 рази вдарив по Запорізькій області, є руйнування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА