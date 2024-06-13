Саміт G7 стартує в Італії

Саміт "Великої сімки" в четвер відкриється в італійській області Апулія.

Основними темами зустрічі, як очікується, стануть війна РФ в Україні, питання про заморожені російські активи, ситуація на Близькому Сході, розвиток країн Африки, міграція, економічна й енергетична безпека, а також розвиток штучного інтелекту й зміна клімату.

Радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван раніше заявив, що питання використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні стане "значущою темою" на саміті, причому в цьому питанні США мають намір зробити "великий ривок уперед".

Видання Politico з посиланням на джерела повідомляло, що президент Франції Еммануель Макрон раніше виявився єдиним з лідерів держав G7, хто не дає згоду на ініціативу США скористатися блокованими активами РФ для підтримки України.

Однак згодом західні ЗМІ повідомляли, що Байден і Макрон, судячи з усього, досягли згоди про використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Крім того, глави урядів країн G7 мають намір узгодити комплекс заходів щодо ефективнішого забезпечення дотримання санкцій, запроваджених проти Росії у зв'язку з її агресією проти України.

У зустрічі візьмуть участь лідери країн "Великої сімки": прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і прем'єр Японії Фуміо Кісіда.

Також на саміт запрошено представників ЄС: голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і голову Євроради Шарля Мішеля.

"Саміт в Апулії дає лідерам "Великої сімки" можливість продемонструвати тверду рішучість підтримувати міжнародний порядок, заснований на верховенстві закону, і зміцнювати взаємодію з країнами, що розвиваються", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Європейської ради.

Крім того, на саміті чекають на високопоставлених представників Індії, Саудівської Аравії, Йорданії, ПАР, Бразилії, Аргентини, Туреччини, Алжиру, Кенії та Мавританії. Також запрошено Папу Римського Франциска.

Саміт триватиме до 15 червня. Це сьомий саміт G7, який відбудеться в Італії.