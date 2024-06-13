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07:45 13.06.2024

"Дочка" Rheinmetall Rwm Italia збільшить виробництво снарядів для ЗСУ до 55 тис. на рік

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"Дочка" Rheinmetall Rwm Italia збільшить виробництво снарядів для ЗСУ до 55 тис. на рік

Збройовий завод Rwm Italia на півдні Сардинії, що належить німецькій Rheinmetall AG, за два роки майже на порядок наростив обсяг замовлень, що пов'язано з великим контрактом для України.

"У 2021 році ми отримали замовлення з Європи на EUR28 млн, у 2022 році сума замовлень подвоїлася, перевищивши EUR50 млн, а 2023 року збільшилася майже вп'ятеро - до EUR240 млн", - повідомив директор Rwm Italia Фабіо Сгарці (Fabio Sgarzi) італійському телеканалу tg24.

За його словами, зростання виробництва зумовлене великим контрактом із Міністерством оборони України на поставку 155-мм і 120-мм снарядів стандарту НАТО.

Сгарці зазначив, що для виконання українського контракту на заводі торік було введено в експлуатацію нову технологічну лінію, підприємство перейшло на роботу в три зміни сім днів на тиждень, найнявши майже 200 нових співробітників.

"Сьогодні ми виробляємо понад 10 000 155-мм боєприпасів і понад 5 000 120-мм боєприпасів. Мета полягає в тому, щоб досягти річного виробництва в 30 000 і 25 000 відповідно", - наголосив гендиректор Rwm Italia.

Основною діяльністю RWM Italia SpA є розробка і виробництво систем протимінної оборони, боєприпасів середнього і великого калібру та боєголовок.

RWM Italia має штаб-квартиру в Геді на півночі Італії та виробничий завод у Домузновасі на Сардинії.

 

 

Теги: #rwm #снаряди #італія

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