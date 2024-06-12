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18:04 12.06.2024

Україна очікує від ЄСПЛ визнання існування порушень прав людини з боку РФ

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Заступник глави Офісу президента України Ірина Мудра представила українську делегацію у Страсбурзі на усних слуханнях по суті в міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти Росії" в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Як повідомляє пресслужба президента, цей позов стосується порушень прав людини з боку РФ з початку збройної агресії 2014 року.

Заступниця глави ОП наголосила, що російська агресивна поведінка порушує всі основні принципи міжнародного права. Водночас уряд України продемонстрував це доказами під час провадження у міждержавній справі.

"Численні міжнародні спостерігачі та ЄСПЛ дали оцінку таким діям і відзначили небажання російської влади фіксувати такі масові та систематичні порушення прав людини. Російська мета цієї війни вже неодноразово була чітко заявлена російською владою і очевидна з її моделі поведінки - Росія хоче знищити й асимілювати українців, знищити суспільний порядок Європи та підірвати світовий порядок", - зазначила Мудра.

За результатами усних слухань уряд України очікує, що ЄСПЛ визнає існування порушень прав людини з боку РФ і перейде до етапу щодо справедливої сатисфакції.

Українську делегацію на слуханнях також представили уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко та представники Секретаріату уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України.

"Також у цій справі 26 держав представлені як треті сторони. Ця кількість, а також кількість скарг і масштаби позову є безпрецедентними в історії розгляду ЄСПЛ категорії міждержавних справ", - наголошується в повідомленні.

У пресслужбі президента нагадують, що 25 січня 2023 року Європейський суд ухвалив рішення про прийнятність цієї справи і в такий спосіб уперше серед зарубіжних судових органів встановив, що території на сході України були окуповані Росією з 11 травня 2014 року.

Теги: #єспл

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