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16:39 12.06.2024

Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на промисловому об'єкті в Київській області, атакованому РФ, - ОВА

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Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на промисловому об'єкті в Київській області, атакованому РФ, - ОВА

У Київській області рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на одному з промислових об'єктів, яка виникла внаслідок ворожої повітряної атаки, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Станом на 15:30 на місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, "Укрзалізниці" та державного підприємства "Бориспіль". До ліквідації наслідків залучені 202 фахівці, а також 67 одиниць техніки, зокрема пожежно-насосні станції, автомобілі повітряно-пінного гасіння, мотопомпи, пожежні поїзди тощо", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Також зросла кількість приватних будинків, пошкоджених унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

"Уже відомо про три будинки, один із яких згорів вщент. Крім того, пошкоджено господарські приміщення, гаражі, склади одного з підприємств, АЗС", - повідомляють в ОВА.

Теги: #пожежа #київська_область

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