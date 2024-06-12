Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі на промисловому об'єкті в Київській області, атакованому РФ, - ОВА

У Київській області рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на одному з промислових об'єктів, яка виникла внаслідок ворожої повітряної атаки, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Станом на 15:30 на місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, "Укрзалізниці" та державного підприємства "Бориспіль". До ліквідації наслідків залучені 202 фахівці, а також 67 одиниць техніки, зокрема пожежно-насосні станції, автомобілі повітряно-пінного гасіння, мотопомпи, пожежні поїзди тощо", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Також зросла кількість приватних будинків, пошкоджених унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

"Уже відомо про три будинки, один із яких згорів вщент. Крім того, пошкоджено господарські приміщення, гаражі, склади одного з підприємств, АЗС", - повідомляють в ОВА.