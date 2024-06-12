ГО "КиївПрайд" має намір провести Марш рівності 16 червня в Києві, Всеукраїнська рада церков проти

ГО "КиївПрайд" має намір провести щорічний Марш рівності у Києві 16 червня, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій традиційно виступає проти цього заходу.

"Що стосується переговорів із міською владою і поліцією, ви могли бачити, що ми оприлюднили спільну заяву з Київською міською військовою адміністрацією, і після цього ми зустрілися з поліцією. Ми мали плідний закритий брифінг і обговорення, як ми можемо зробити марш в умовах, коли в метро буде важко забезпечити безпеку і коли в поліції вельми обмежені людські ресурси", - сказала голова правління ГО "КиївПрайд" Анна Шаригіна на пресконференції в середу.

За її словами, на сьогодні вже повністю з поліцією погоджено маршрут Маршу рівності і план заходу.

Вона наголосила, що марш відбудеться на вулицях Києва поблизу укриттів, а брати участь у ньому можна буде тільки за попередньою реєстрацією.

За її словами, планується, що в Марші рівності 16 червня візьмуть участь близько 500 осіб, зокрема, індивідуальні активісти, організовані колони, дипломати та представники міжнародної спільноти.

Гаслом прайду у 2024 році стане "Разом до рівності та перемоги".

Водночас у Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій заявляють: "Марш рівності фактично є політичним та ідеологічним заходом, який лише маскується під захід на підтримку прав людини. Насправді цей захід є частиною ліворадикального політичного руху, що є продовженням марксизму минулого і має на меті просування та нав'язування політичної ідеології, спрямованої на руйнування інституту сім'ї та ослаблення українського суспільства в умовах війни та відбиття російської агресії".

У Раді церков також наполягають, що одним із пріоритетних завдань органів державної влади є сприяння зміцненню інституту сім'ї, поширенню через систему освіти родинних цінностей та духовно-патріотичного виховання молоді.

"Зважаючи на це, заради майбутнього українського народу і держави, закликаємо припинити поширення пропаганди ще однієї тоталітарної ідеології, пов'язаної з марксизмом, і проведення ганебних заходів, спрямованих на руйнування базових цінностей українського народу!" - йдеться в заяві релігійної організації.