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12:05 12.06.2024

Негода залишила без світла 38 тис. споживачів у майже 240 населених пунктах шести областей і Києва - Міненерго та "Укренерго"

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Негода залишила без світла 38 тис. споживачів у майже 240 населених пунктах шести областей і Києва - Міненерго та "Укренерго"

Через погодні умови на ранок середи залишаються знеструмленими 237 населених пунктів у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях і в Києві, ще 490 населених пунктів без світла з інших причин, зокрема через бойові дії, повідомила НЕК "Укренерго" у телеграмі.

За даними Міністерства енергетики, найбільше населених пунктів - 117 - без світла в Київській області, ще 46 - у Чернігівській, 42 - у Хмельницькій, 14 - у Черкаській, 13 - у Житомирській і 5 - у Сумській. Загалом, за його інформацією, без світла 38 тис. абонентів.

Згідно з інформацією "Укренерго", триває процес під'єднання споживачів у Сумській області, де під час нічної атаки дронів був пошкоджений один з енергооб'єктів. За даними Міненерго, РФ атакувала дронами підстанцію обленерго на прикордонній території Сумської області, внаслідок чого знеструмлені 1 016 абонентів у 14 населених пунктах.

Водночас, як зазначає "Укренерго", вдалося оперативно відновити електропостачання споживачів у Херсоні, які були знеструмлені через вимкнення кількох енергооб'єктів в області під час повітряної тривоги. Під час огляду було виявлено пошкодження будівель та обладнання одного з них.

Загалом в енергосистемі зберігається дефіцит, унаслідок якого графіки погодинних відключень, як і анонсувалося раніше, застосовуватимуться з 15:00 до 23:00.

Водночас на сьогодні заплановано рекордний обсяг імпорту з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови - 29 796 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 1 689 МВт, що відповідає максимально можливому значенню. Останній рекорд було зафіксовано в суботу - 29,1 тис. МВт-год.

Теги: #енергетика

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